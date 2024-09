Il Tennis Giotto è campione d’Italia con le squadre maschili Under14 e Under16

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di lunedì 23 settembre 2024) Due titoli italiani in un solo giorno per il. Il circolo aretino ha scritto la storia con la vittoria, in pochi minuti, di un doppio scudetto con l’maschile e con l’maschile, a cui si aggiunge l’ottimo quinto posto nazionale conquistato dall’femminile. Tre