Il Tenente Colonnello Nicola Clemente è da oggi il nuovo comandante del Gruppo Carabinieri Forestale

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Iltorna ad Avellino per assumere l’incarico didel.Persi tratta di un ritorno in Irpinia avendo comandato il Nucleo di Polizia Ambientale, Agroalimentare edi Avellino dal 2014 al 2021, anno in cui