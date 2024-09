Il Salone del Vermouth debutta a Firenze

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dalla “culla” torinese alle due città dell’Italia centrale più influenti per il bere miscelato: dopo il successo della prima edizione a Torino, lo scorso febbraio, ildelsi appresta are ae Bologna, in un weekend che vedrà il capoluogo toscano e quello emiliano