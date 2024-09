Il report Arpa Fvg un agosto torrido e poco piovoso

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di lunedì 23 settembre 2024) TRIESTE -2024, in Friuli Venezia Giulia, è stato un mese caldissimo e, a parte in qualche zona in cui le piogge sono state abbondanti. È quanto emerge dalmensile meteo.fvg, pubblicazione periodica diFvg – Osmer che descrive in maniera dettagliata l’andamento