Il ‘nuovo’ Gianni Schicchi in scena ad Arezzo nel centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Neldi, debutta advenerdì 27 settembre Il”. L’opera comica del celebre compositore toscano, rappresentata al Metropolitan di New York per la prima volta nel 1918, torna con una nuova produzione fortemente voluta dal Comune diin collaborazione con Fondazione Guido d’che si terrà al Teatro Petrarca alle ore 21. Il ruolo del protagonista sarà interpretato dal baritono di fama internazionale Mario Cassi, che conduce l’intera operazione. Nel cast infatti anche i talenti del nuovo progetto “Le Stanze dell’Opera”, scuola di specializzazione per giovani cantanti lirici e musicisti che ha l’obiettivo di rendere il mondo dell’Opera accessibile a chiunque lo desideri.