Il Monza Rally Show torna in autodromo

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si terrà ail gran finale della stagione rallistica mondiale 2024, con ilcheper l’occasione in calendario. L’appuntamento, promosso da Pirelli in collaborazione con WRC Promoter, FIA e l’Nazionaleper celebrare i 4 anni del costruttore italiano come