Il gas uccide e ferisce ancora

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un rumore assordante, una nuvola di polvere e poi giù un'intera palazzina di due piani, crollata per una fuga di gas. A Saviano perdono la vita in questa tragica vicenda due bambini di 4 e 6 anni e la loro nonna, mentre sono stati estratti vivi dalle macerie il padre in gravissime condizioni e il