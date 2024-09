Il festival ArezzoCasa20 - Il futuro dell’abitare fa tappa in Casentino e Valdarno

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il“AC20 - Il” faine in. Martedì 24 settembre e mercoledì 25 settembre prosegue il tour di Arezzo Casa Spa che, per festeggiare i vent’anni di attività, ha promosso una rassegna ricca di iniziative per stimolare momenti di incontro