Il F-aRT Anbima Arezzo 2024

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’evento, essendo già stato realizzato negli scorsi anni in tre delle quattro aree in cui la nostra provincia è divisa, chiude con il Valdarno il cerchio di una attività nata quattro anni fa nell’immediato dopo Covid come azione atta a far risollevare le Filarmoniche. Lo scopo è stato quello di