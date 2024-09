Il debutto di Amadeus su Nove con Chissà chi è | come è andato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ieri, domenica 22 settemvre, la prima puntata del game show Prova superata peranche se sarà il tempo a parlare. dire se il nuovo game show,chi è, in onda sul, funzioni o meno. Ieri sera, ha aperto la sua stagione televisiva sul, con lo show prodotto da Endemol Shine Italy basato sul format americano di grande successo Identity. Poi in prima serata ha condotto il “SUZUKI MUSIC PARTY”, lo show musicale prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTV, che infiammerà l’Allianz Cloud di Milano.chi è In ogni puntata, in onda dal 23 settembre in onda dal lunedì al sabato alle 20:30, a giocare ci sarà una coppia di concorrenti che dovrà dimostrare di avere, nel corso del gioco, capacità di osservazione, intuito e investigazione per provare ad aggiudicarsi il montepremi in palio di 200mila euro.