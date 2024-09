Il capo di Hamas Sinwar è stato ammazzato | tam tam da Israele si attendono conferme

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il giallo della fine del leader di. Tiene banco tra i media israeliani l'ipotesi che Yahyapossa essere rimasto ucciso in un raid. Verifiche dell'esecutivo sarebbero in corso, mentre l'Idf, riporta il Jerusalem Post, ha dichiarato di non poter né confermare né smentire le notizie sulla possibile morte deldi. Tra le fonti consultate dal Jerusalem Post, una di alto livello ha gettato acqua sul fuoco, mentre un'altra ha detto di non avere informazioni reali al riguardo e altre ancora hanno rilevato disaccordi all'interno dell'establishment della difesa. "sta indagando sulla possibilità che il leader di, Yahyasiao meno ucciso a Gaza, basandosi su informazioni dell'intelligence militare", fanno sapere i media israeliani.