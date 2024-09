Il Batman di e con Ben Affleck contro Deathstroke affiorato uno storyboard del film cancellato

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di lunedì 23 settembre 2024) Per festeggiare gli 85 anni del personaggio di Bob Kane, lo story artist Jay Oliva ha condiviso l'inquadratura di unodeldiche non ha visto mai la luce. Come ricorderete, prevedeva Benanche in qualità di regista, oltre che di attore nei panni di Bruce Wayne.