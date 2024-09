Ia | Meloni ' politica deve dare risposte contro effetti potenzialmente catastrofici'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) New York, 23 set. (Adnkronos) - "L'intelligenza artificiale è un fenomeno del quale temo che non si abbia ancora sufficiente consapevolezza. L'intelligenza artificiale è soprattutto un grande moltiplicatore. Ma la domanda alla quale noi dobbiamo rispondere è: 'che cosa vogliamo moltiplicare?'. Per capirci, se questo moltiplicatore venisse utilizzato per curare malattie che oggi sono incurabili allora quel moltiplicatore concorrerebbe al bene comune. Ma se invece quel moltiplicatore venisse utilizzato per divaricare ulteriormente gli equilibri globali allora gli scenari sarebbero. Le macchine non risponderanno a questa domanda. Noi possiamo farlo. Lafarlo. Ed è lachegarantire che l'intelligenza artificiale rimangallata dall'uomo e mantenga l'uomo al centro".