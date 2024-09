Ia | a Napoli la General Conference di Fair punto su interventi in ambito Pnrr

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (Adnkronos) – “Si svolge lunedì 23 e martedì 24 aladi? Future AI Research, il partenariato esteso che realizza glisull?intelligenza artificiale finanziati nell?del. A metà del percorso triennale del progetto,riunisce la sua comunità scientifica per un evento scientifico e di disseminazione che vuole raccontare i risultati di ricerca del partenariato alla società civile, al mondo delle aziende e dei professionisti, agli studenti”. Si legge in una nota. “A partire da lunedì mattina alle 11 sul palco del Royal Hotel Continental di, sede dell?evento, dopo i saluti istituzionali del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (videomessaggio) e della Prof.