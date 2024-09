Grottaglie si mobilita nella lotta contro i tumori del sangue | prima edizione della Fitwalking for AIL

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl prossimo 29 settembre 2024, anchesi trasformerà in un simbolo di solidarietà ospitando per lavolta la “Fitwalking for AIL”, una camminata solidale non competitiva, aperta a tutta la comunità. L’evento, giunto all’ottavaa livello nazionale, si terrà in Piazza S. Annibale Maria di Francia, accanto al Palazzetto Campitelli, con inizio alle ore 9:30. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulle malattie del, promuovendo la raccolta di fondi a sostegno della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti affetti daematologici. La “Fitwalking for AIL” si inserisce all’interno del progetto “Ambiente e Salute”, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.