Grande Fratello anticipazioni del 23 settembre | sorprese per Tommaso e Javier

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, stasera 23dalle 21:30 su Canale 5. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori., il televoto del 23È passata una settimana dall’ingresso dei concorrenti in Casa. Da oggi le nomination cominciano a farsi serie, e, sebbene l’atmosfera generale sia ancora positiva, iniziano a emergere i primi segnali di tensione. Tuttavia, oltre ai dissapori, si notano anche i primi flirt. Shaila, Helena, Lorenzo esembrano attratti l’uno dall’altro, indipendentemente dalle dinamiche in gioco.