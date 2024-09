Goal Collection Serie D | Scafatese unica squadra a punteggio pieno la Reggina passa a S Agata Prima vittoria per la Vibonese

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 23 settembre 2024) C’è una sola, nel girone I diD, adopo appena 3 giornate . Questa è lache detta il passo battendo il Licata per 4-0. Man of the match Antonio Esposito, autore di una doppietta personale e dell’assist per Palmieri, mentre il poker finale è a firma di Potenza. Cinque le squadre alle spalle dei canarini a quota 6 punti. Tra queste il Siracusa che piega