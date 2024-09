Giustizia | Delmastro ' Dopo Hotel Champagne al Csm non è cambiato nulla colpa dei togati' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Siracusa, 23 set. (Adnkronos) - "Si era pensato ad un CSM senza problemi di alcun tipo, a me è sembrato che non èmolto all'interno del Csm, ma più che per la componente laica, per l'altra componente". E' la denuncia del sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove, a Siracusa per partecipare a un convegno sulle agromafie. "Evidentemente vi è un intervento di rilevanza costituzionale di questo governo, volto ad introdurre l'unico elemento idoneo a scardinare logiche di potere che hanno leso l'onorabilità sociale della magistratura in questi anni, legati al potere correntizio e quindi la estrazione, il sorteggio- dice - Questo è l'unico modo per spezzare quelle dinamiche di potere".