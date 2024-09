Giulia Cecchettin fissata la data della sentenza per Filippo Turetta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tutti d'accordo nel chiudere il più in fretta possibile il processo aper l'omicidio dell'ex fidanzatacon un epilogo già fissato al 3 dicembre. In un clima di 'pace' che di rado si vede nei tribunali, l'accusa, la difesa e i giudici concordano alla prima udienza nel dare 'per buono' tutto il materiale raccolto nelle indagini che confluisce così nel fascicolo del dibattimento. In sostanza la Corte d'Assise di Venezia deciderà la condanna sulla base delle testimonianze rese agli investigatori dopo il delitto dell'11 novembre 2023,confessione die degli accertamenti tecnici, tra i quali l'autopsia e i rilievi sul corporagazza aspirante ingegnera che amava disegnare fumetti.