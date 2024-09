Giacomo Gobbato la donna rapinata a Mestre | “Non dovevo chiedere aiuto è colpa mia se è morto”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le parole della 50enne colombiana: "Èmia.stare zitta e non". E dopo aver rapinato lae aver ucciso il giovane che la difendeva, il 48enne di origine moldava non si è fermato: ha tentato un altro colpo ai danni di una turista giapponese, sempre in Via Aleardi a, armato di coltello. Poi l'inseguimento con la polizia e l'arresto.