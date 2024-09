Genoa nuovo INFORTUNIO per Messias | cosa FILTRA per il DERBY e la Juve è EMERGENZA totale per Gilardino

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le ultime sulla situazione infortunati in casain vista deldi Coppa Italia contro la Sampdoriastop per Juniora due giorni daldi Coppa Italia tra-Sampdoria, come annunciato da Telenord.per Albertoanche in vista della– «Non c’è pace per, tantomeno per