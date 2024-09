Friedkin-Everton l' affare si fa | c' è il comunicato del club inglese

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il presidente, e proprietario, della Roma Danha completato l'acquisizione a pieno titolo dell', dopo il tentativo sfumato a luglio.e l'ormai ex proprietario dell', Farhad Moshiri, hanno trovato l'accordo per la cessione deldi cui lo stesso Moshiri detiene il 94% delle quote. Ildi Liverpool, attualmente penultimo in Premier League, era in vendita da un anno estate e Moshiri ha trattato a lungo la cessione dell'al fondo 777 Partners, proprietario anche del Genoa, ma nei primi mesi del 2024 la trattativa è fallita. Poi si erano fatti avanti Dane l'altro investitore statunitense John Textor, che però prima di procedere avrebbe dovrebbe vendere la sua quota nel Crystal Palace, altrodi Premier League. Textor è anche proprietario del Botafogo, attuale capolista del 'Brasilerao'.