Fotografia | ‘Calabria con i miei occhi’ ragazzi autistici raccontano una terra e la disabilità

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Cosenza, 23 set (Adnkronos) – L’attrice Margareth Madè è la madrina d?eccezione della presentazione del volume fotograficocon i, in programma Cosenza: “Queste manifestazioni sono come un abbraccio che ti accoglie e ti riempie il cuore di umanità e di autentica bellezza”, ha detto Madè all’evento organizzato al ‘Fellini’. “Ringrazio Paola Santelli dell?associazione Jole Santelli per avermi permesso di fare questa meravigliosa esperienza”, ha aggiunto Madè.con inasce grazie al contributo e alla collaborazione dell?Associazione Jole Santelli con ‘Modelli si nasce onlus’, la prima ed unica realtà associativa in Italia ad offrire percorsi formativi personalizzati che preparano iad entrare nel mondo della moda e della pubblicità come modelli.