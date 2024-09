Finale Musetti-Shang in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Chengdu 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lorenzosfiderà Junchengnel match valido per lae il titolo dell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento cinese. Ci prova un’altra prova il tennista italiano classe ’02, uno degli assoluti protagonisti di questa seconda metà di stagione. Bronzo olimpico a Parigi, le finali perse al Queen’s e Umag. Ora, su una superficie diversa, tenta di tornare a vincere un titolo che manca da quasi due anni, quando trionfò nel torneo di Napoli insu Matteo Berrettini. Di fronte trova il 19enne di casa, solamento il secondo tennista uomo dopo Yibing Wu lo scorso anno a Dallas a raggiungere unadel circuito maggiore. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV L’incontro traè in programma martedì 24 settembre alle ore 13:00 italiane.