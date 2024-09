Ferentino Frosinone fermato tir truccato La Stradale | Motore da 150 km h

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)), 23 settembre 2024 – Sull’A1 a) la poliziaha scoperto un camion da Formula 1. Secondo gli accertamenti quell’Iveco Turbostar modificato poteva superare i 150 chilometri all’ora. Questa è non solo la stima degli accertamenti tecnici svolti proprio in un’officina specializzata. Ai poliziotti è bastato fare un giro sui social del camionista per scoprire le prove. Ecco le foto di un sorpasso a 160 km/h, fa fede il contachilometri. Ma andiamo con ordine. Il controllo e le prove della velocità Un controllo approfondito in un’officina Iveco ha lasciato di stucco anche gli stessi meccanici. Pareva incredibile ma era tutto vero: risultavano sostituiti, cambio e sistema frenante. Il test sul banco prova ha lasciato pochi dubbi: il camion è arrivato tranquillamente a una velocità di 130 chilometri all’ora.