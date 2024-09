FC 25 SBC Tour mondiale | Aleix García

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore spagnolo della Bundesligauscita in data 23 settembre 2024. Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili. Numero sfide: 2 Premio: 1xNon scambiab. Scadenza: 31 ottobre 1 – Spagna Spagna: min 1 giocatore Valutazione squadra: min 82 Premio: 1x Small Gold Players Pack 2 – Bundesliga Bundesliga: min 1 giocatore Valutazione squadra: min 84 Premio: 1x Small Prime Mixed Players Pack Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.