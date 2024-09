Elezioni Usa Tajani Noi alleati indipendentemente dal presidente

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 23 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Noi seguiamo con grande attenzione il dibattito politico negli Stati Uniti, ma come non vogliamo che gli altri interferiscano nella nostra vita politica, non credo sia giusto interferire nella vita politica degli Stati Uniti. Noi siamo, amici degli Usa,dal". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, partecipando all'evento "Sport Made in Italy: strumento di crescita" che si è tenuto presso il Consolato Generale d'Italia a New York.