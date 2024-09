Eccellenza \ Maceratese unica a punteggio pieno che blitz per il Fabriano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Oltre alla certezza, la terza di campionato ha servito qualche sorpresa intrigante. Su tutte, la vittoria della squadra di mister Caporali in casa del Montefano: i viola non perdevano al ‘Dell’Immacolata’ da maggio 2022. Risultati ammiccanti anche per Portuali ed Urbania. Vallesina, 23 settembre 2024 – Per un Matelica che ‘frena’ ed un Montefano che crolla, ci ha pensato laa cavalcare l’onda del primato.