Eccellenza Lazio top5 i migliori della terza giornata | Daniel Rossi è la luce del Valmontone

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Torna l'e come sempre ladi RomaToday per i gironi A e B del, che questa settimana vede Andrea Anello del Montespaccato come uomo copertina.Il girone A:è l'anima delTorna con un'altra maglia un habitué di questasettimanale,