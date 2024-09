Dopo la pioggia torna il sereno | temperature in aumento

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) La perturbazione che ha raggiunto in avvio di settimana l’Emilia Romagna e che determina tempo instabile lunedì soprattutto sui settori centro-occidentali, - come sottolineato dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3BMeteo si allontanerà verso est martedì favorendo una giornata più stabile. Non