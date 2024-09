Dopo il sereno incombe il maltempo | scattano le allerte

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024)ilarrivano piogge intense. A Lecco oggi, lunedì 13 settembre, nubi in progressivo aumento con deboli precipitazioni dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti accumuli significativi.La Protezione civile regionale ha