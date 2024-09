Discarica ai giardini dopo i bivacchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)del lungomare sud, lato ovest, ridotti come un porcile. Ieri mattina si presentavano trasformati in, con i giochi per i bambini coperti da rifiuti e inutilizzabili senza a un profondo intervento di pulizia da parte del Comune. Bottiglie e bicchieri di plastica e di vetro, sacchetti, cartacce, tutto in terra nell’area verde Palatucci, tra via Mazzini e via D’Azeglio. I resti di un bivacco notturno a opera di incivili. Scene che non sono insolite la domenica mattina, quando la zona del litorale Piermanni presenta i segni della movida e del passaggio di comitive di nottambuli che si accampano sull’erba e poi se ne vanno, lasciandosi dietro tanta sporcizia.