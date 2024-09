’Dinamo’ in palestra l’arte di strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si chiama ‘Dinamo’ ed è il progetto artistico, didattico e culturale promosso dal Comune di Sovicille. Sabato sono stati inaugurati i murales realizzati per la prima volta in Italia dall’artista londinese Remi Rough nelle facciate dellacomunale di San Rocco a Pilli in piazza Bruno Pepi. "– sottolinea il sindaco Giuseppe Gugliotti – è un elemento fondamentale per la valorizzazione dell’identità di un luogo e il richiamo ai valori di pace e condivisione". "di– afferma Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale – riempie delle sue forme e dei suoi colori le strade, le piazze e gli edifici dove viviamo la nostra quotidianità".