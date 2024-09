Diluvio universale a Bergamo a rischio il match di Serie A tra Atalanta e Como

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 23 settembre 2024)non inizierà alle 20.45: diluvia ae c'è timore per il rinvio della partita. Proprio per quell'orario è fissato il primo sopralluogo di capitani e arbitro per capire se il pallone rimbalza sul prato del Gewiss Stadium. Per un eventuale rinvio si parla di domani sera, visto l'intasamento del calendario, specie quello dei padroni di casa.