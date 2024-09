Ddl sicurezza | Pd M5S Avs e Più Europa a manifestazione Cgil Iv non partecipa**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 sett. (Adnkronos) - Pd, M5S, Avs e Piùhanno aderito alladi protesta contro il ddlindetta dallaper mercoledì alle 16 e 30 davanti al Senato, dove il disegno di legge proseguirà il suo iter dopo l'approvazione alla Camera. Per il Pd ha aderito direttamente Elly Schlein e oggi Nicola Fratoianni ha rilanciato la partecipazione all'iniziativa via social. Ma non tutte forze di opposizione però saranno presenti. Italia Viva non ha aderito, pur avendo votato contro il provvedimento a Montecitorio. "Come sempre -dicono dalle parti di Iv- noi non facciamo opposizione nelle piazze, ma in aula". Al momento non ha aderito neanche Azione che pure si è espressa contro il ddlnel voto alla Camera.