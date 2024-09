Daily Crown | l’esperto ‘William e Kate mostreranno chi sono veri reali d’America’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Londra, 23 set. (Adnkronos) – Il principe William eMiddleton potranno dimostrare al principe Harry e a Meghan Markle chi“id’America”. Lo sostieneNathan Kay in un articolo per l’Express, parlando della fondazione benefica dei principi di Galles che sarebbe pronta a essere lanciata negli Stati Uniti. “Mentre Harry e Meghanimpegnati a creare scompiglio in California – afferma il redattore – William epronti a dare ai loro parentiuna lezione magistrale su come dovrebbe essere gestita la regalità, la vera regalità”.“Ma a differenza dei Sussex – sottolinea Kay – l’approccio dei principi di Galles è basato su un’eleganza discreta, un apprezzamento per il dovere e una capacità di imporre rispetto senza il bisogno di drammi alimentati dai tabloid.