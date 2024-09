Da una recente ricerca emergono le cattivisse abitudini di spreco di acqua che gli italiani hanno senza rendersene conto Ecco a cosa fare attenzione ogni giorno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Indispensabile per la salute dell’uomo e per la vita sulla terra ma, a differenza di quello che pensa la maggior parte delle persone, l’non è affatto una fonte inesauribile. Anzi, si esaurisceme, come è evidente dai problemi di siccità che stanno creando grandi difficoltà in tutto il mondo, Italia compresa. Per questo l’non andrebbe mai sprecata. Lo sappiamo, ma poi nei fatti ce ne dimentichiamo.