Da Napoli a Cagliari ancora aggressioni ai medici in pronto soccorso E ora scattano le manette

(Di lunedì 23 settembre 2024) La cronaca è ormai quotidiana: nuovi episodi diai. Oggi, 23 settembre, si contano almeno due nuovi agguati contro personal sanitario, avvenuti rispettivamente ae a. Nel capoluogo della Campania, un uomo non voleva aspettare i risultati delle analisi del figlio, ricoverato per aritmia. Nel capoluogo sardo, un paziente è andato in escandescenza perché aveva atteso troppo. Le minacce al Vecchio Pellegrini «Un ragazzo minorenne giunge inper aritmia, è immediatamentedal personale medico, tempo di attesa zero. Una volta tornato inil padre del paziente minorenne, che è sempre stato accanto al figlio, ha manifestato la volontà di andare via», scrive sui social il gruppo “Nessuno tocchi Ippocrate” che si batte contro leal personale sanitario.