Cuneooperaio ucciso da lastra di vetro

(Di lunedì 23 settembre 2024) 17.10 Un operaio di 57 anni è morto in un incidente sul lavoro all'interno di un' azienda di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. L'uomo è stato travolto dal crollo di una grandedidentro l'azienda che produce serramenti. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.