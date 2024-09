Crepe sul modello tedesco che soffoca l' Europa | qualcuno ci dia un taglio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Per unire i puntini – stavolta – basta davvero un piccolo sforzo. Dopo il tracollo del primo settembre scorso in Sassonia e Turingia, la Spd ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie perfino per mantenere uno strettissimo margine di vantaggio in un land (Brandeburgo) che da sempre era un suo punto di forza, e nonostante che il leader socialdemocratico locale, per tutta la campagna, si fosse tenuto alla larga dal cancelliere federale Olaf Scholz, ridotto alla condizione di “dead man walking”. Nel land i socialdemocratici hanno aumentato i voti rispetto al 2019, e negli ultimi giorni hanno recuperato qualche punto rispetto ai sondaggi della vigilia: ma si è trattato comunque di un testa a testa con AfD, sempre più in vertiginosa ascesa.