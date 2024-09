Così mi sono ritrovato a fondare il Fatto Quotidiano | quindici anni passati volando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La storia della messa in macchina, o avviamento in stampa, del primo numero del, per come l’ho vissuta io, si svolge il 22 settembre 2009 in una sede “due camere e cucina” (cit. Padellaro) di via Orazio 10, quartiere Prati di Roma. Un gruppo di persone, quasi tutti amici, mette insieme un giornale composto da una “sporca dozzina” di giornalisti, come li definì Carlo Freccero, sotto la direzione di Antonio Padellaro e con firme di punta come Marco Travaglio e Peter Gomez. La linea editoriale annunciata è la Costituzione.