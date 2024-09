Coppa Provinciale | ecco i primi verdetti Rispescia e Montiano avanzano ai rigori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)e Alberese passano il turno didi Terza categoria ai calci di rigore. Per gli altri passaggi di turno delladi Terza categoria ci sarà da aspettare il 16 ottobre, data in cui è in programma il terzo match del triangolare. Intanto l’Alberese, sconfitto all’andata 4-2 dal, l’ha ribaltata con lo stesso risultato per poi vincere ai. Stessa sorte per il Semproniano che, dopo lo 0-0 dell’andata e il 2-2 di ieri, ha ceduto dal dischetto contro ildi mister Massimiliano Ercole, squadra nuova e giovane che può togliersi qualche soddisfazione. Partenza roboante per l’Alta Maremma di mister Nello Franchi (nella foto) che annichilisce uno Sticciano apparso senza cuore né anima, con mister Papini che già dovrà correre ai ripari in vista di domenica, quando inizierà il campionato.