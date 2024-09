Confessa l' omicidio in diretta a Myrta Merlino | Ho ammazzato mia madre Ho provato col cuscino poi la ho strangolata | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Prima hocon il, poi ho usato i lacci": Lorenzo Carbone, il figlio della donna di 80 anni trovata morta ieri in casa a Spezzano di Fiorano vicino a Modena, hato l'dellain, davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, il programma condotto dasu Canale 5. Dopo la rivelazione, è stato subito arrestato dai carabinieri. L'uomo era irreperibile da 24 ore, poi si è fatto trovare davanti alla sua abitazione e ai giornalisti ha raccontato quello che ha fatto. "Sono stato io, l'ho uccisa io - ha detto in lacrime all'inviato del programma -. Non ce la facevo più, stava male. Ora sto male, non riuscivo più a gestirla. Non so perché l'ho fatto". L'uomo, 50 anni, viveva con la mamma Loretta Levrini da almeno 15 anni. "Ogni tanto mi faceva un po' arrabbiare - ha spiegato - perché ripeteva sempre le cose".