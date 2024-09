Come stanno i nostri fiumi?

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di lunedì 23 settembre 2024) Due serate, con interventi di esperti e musica, in Golena San Massimo, per parlare, conoscere, sensibilizzare sullo stato di salute dei corsi d’acqua in città e nel nostro territorio. breve passeggiata illustrativa alle mura (30'), 2 turni: ore 19 e 19.30. ore 20- 20.30 presentazione