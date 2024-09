Cittadinanza | Speranza ' ho firmato per referendum nessuno straniero a casa sua'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Ho appenaonline a sostegno delper cambiare la legge sulladeve mai più sentirsisua. Non ha alcun senso avere paura di ragazze e ragazzi che parlano la nostra lingua e vanno in classe con i nostri figli. Chi nasce o cresce in Italia ha diritto alla". Lo scrive sui social, l'ex ministro della salute, deputato del Pd, Roberto