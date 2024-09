Cipollone ' sull' euro digitale siamo a metà fase preparatoria'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Abbiamo avviato ladi indagine nel 2021 e oradelladi preparazione" dell', "a cui manca circa un anno. Uno dei nostri principali obiettivi in ;;questaè sviluppare una metodologia per determinare la quantità massima didigitali che una persona può detenere in qualsiasi momento". Lo ha detto il componente del board della Bce, Piero, parlando davanti alla commissione Economica del Parlamentopeo.