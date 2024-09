Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Hefei, 23 set – (Xinhua) – Lo staff dellaNorth Microelectronics Research Institute Group Corporation Limited controlla i wafer MEMS nella China Sensor Valley nella citta’ di Bengbu, nella provincia orientale cinese dell’, il 12 settembre 2024. La China Speech Valley nella citta’ di Hefei, la Vision Valley of China nella citta’ di Wuhu e la China Sensor Valley sono tre zone dimostrative chiave per l’industria(IA) dell’. Negli ultimi anni, la provincia hato vigorosamente questa industria con la coltivazione di talenti e l’apporto di capitali. Sono statiti diversi nuovi prodotti e applicazioni come il sistema di rilevamento della qualita’ dell’IA industriale, i wafer MEMS e il modello di grandi dimensioni dell’IA. (Xin) Agenzia Xinhua