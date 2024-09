CHISSÀ CHI È LA RECENSIONE | AMADEUS ALLA CONQUISTA DEL NOVE CON L’USATO SICURO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 23 settembre 2024) Finalmente il tanto atteso passaggio suldidomenica sera si è materializzato. Alle 20.20 parte l’anteprima dell’anteprima di “chi è”. E noi se non sappiamo chi, di certo sappiamo cos’è.si è infatti portato dietro il format Identity adattato da Endemol Shine Italy e andato in onda fino a poco tempo fa su Rai1 con il celebre titolo de i “Soliti Ignoti”. Un atterraggio morbido, quindi, su una nuova rete ma con un prodotto che ha regalatoRai notevoli successi e che per un puro errore di tempistica nel rinnovo dell’esclusiva si è lasciata sfuggire per la gioia del canaleche può così puntare su un usato