Chiara? Due persone parla il padre dei bambini a cui faceva da babysitter

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Ho pensato che era impossibile, non ci credevo, non riuscivo a sovrapporre le due". Ossia laamorevole che teneva i suoi treogni mattina, e la madre che ha sepolto i due figli neonati nel giardino di casa a Traversetolo (Parma). A Zona Bianca su Rete 4 è intervenuto l'uomo che dava lavoro aPetrolini per guardare i suoi figli e portarli a scuola, ogni mattina. "Da aprile a giugno è stata a casa mia, veniva alle 6 meno dieci per tenere i miei figli e portarli a scuola alle 8, io partivo e andavo a lavorare". Enrico Castellani, operaio, è ancora scosso dalla vicenda. "era stupenda, io civo alla mattina per organizzare la giornata dei, a volte la vedevo anche fuori in paese", racconta.