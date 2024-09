Cecchettin al via processo per Turetta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 10.00 Prende il via oggi davanti alla Corte di Assise di Venezia ila carico di Filippo, lo studente 22enne reo confesso dell'omicidio della ex fidanzata Giulia, avvenuto l'11 novembre 2023. L'imputato è assente in aula. E' invece presente Gino, il papà di Giulia, che indossa una spilla con l' immagine della figlia. I legali dinon chiederanno la perizia psichiatrica.Una trentina i testi per l'accusa, uno per la difesa.